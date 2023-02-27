Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 февраля 2023 9:45

Пермяки примут участие в испытаниях индийской вакцины

Для этого нужно 80 человек
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Перми пройдут испытания индийской вакцины для профилактики менингококковой инфекции. Об этом сообщил «Фармацевтический вестник». Препарат производит компания Serum Institute (Институт сыворотки крови Индии).

Исследование вакцины проведут на базе Пермского медуниверситета. Это будет третья фаза клинического исследования, по итогам которой оценят эффективность и безопасность вакцины.

В испытании примут участие добровольцы от 18 до 60 лет — всего 80 человек. Минздрав РФ одобрил проведение исследования. Его результаты будут готовы к началу 2024 года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65