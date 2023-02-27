Пермяки примут участие в испытаниях индийской вакцины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Перми пройдут испытания индийской вакцины для профилактики менингококковой инфекции. Об этом сообщил «Фармацевтический вестник». Препарат производит компания Serum Institute (Институт сыворотки крови Индии).

Исследование вакцины проведут на базе Пермского медуниверситета. Это будет третья фаза клинического исследования, по итогам которой оценят эффективность и безопасность вакцины.

В испытании примут участие добровольцы от 18 до 60 лет — всего 80 человек. Минздрав РФ одобрил проведение исследования. Его результаты будут готовы к началу 2024 года.

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