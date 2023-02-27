В аэропорту Большое Савино задерживается рейс Пермь — Уфа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На онлайн-табло аэропорта Большое Савино появилась информация о задержке рейса Пермь — Уфа. Его выполняет авиакомпания «ЮТэйр».
Самолет должен был вылететь в 11:45. Указано расчетное время — 16:40. Пресс-служба Пермского аэропорта прокомментировала ситуацию. Информацию о том, что рейс задерживается из-за сильных снегопадов, опровергли.
Также на онлайн-табло указано, что рейс из Уфы в Пермь тоже задерживается. По расписанию вылет был запланирован на 10:45. Расчетное время — 16:00.
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