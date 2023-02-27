Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 27 февраля 2023 года к 08:00 первое ДТП произошло в микрорайоне Вышка-1: автомобили столкнулись при подъезде к пл. Восстания со стороны ул. Срликамской.

Скопление транспорта на ул. Огородникова от ул. Ленинградской до ул. Московской, ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Соликамской, ул. Фокинской от ул. Стольникова до ул. Мостовой.

В микрорайоне Вышка-2 в пробке 8-9 баллов стоит транспорт на перекрестке ул. Гашкова и ул. Соликамской. Похожая ситуация на ул. Кирпичной от «Уральского пекаря» до ул. Соликамской, а также на ул. Соликамской в районе Балмошной в сторону центра.

В центре города затруднено движение на ул. Островского в обоих направлениях на участке между ул. Пушкина и ул. Екатерининской. Медленно движется транспорт к Коммунальному мосту по ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Екатерининской, а также от в районе городской эспланады.

Затор на части ш. Космонавтов от западного обхода до развязки с ул. Промышленной и ул. Оверятской, на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной, на ул. Советской Армии от ул. Мира до ш. Космонавтов.

На ул. Героев Хасана начинают формироваться пробки в 5-6 баллов в сторону цента от ул. Усольской до ул. Чкалова, в районе кольца у «Велты», перекрестке с ул. Васильева.

Можно потерять время в районе ДКЖ: транспорт скапливается на ул. Энгельса, а также ул. Локомотивной со стороны Перми-2.

Медленно движется транспорт в сторону центра на ул. Якутской в районе кольца Соснового бора.

бщую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 6 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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