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НовостиОбщество26 февраля 2023 14:16

В Пермском крае простились с Юрием Новиковым, погибшим в ходе СВО

Он награжден медалью «За отвагу» посмертно
Анна Маркова
Юрия похоронили на родине в Березовском районе.

Юрия похоронили на родине в Березовском районе.

В Березовском районе прошли похороны Юрия Новикова. Он погиб в ходе Специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Игорь Чайкин.

Известно, что военнослужащий погиб 5 февраля. Юрий Новиков посмертно награжден медалью «За отвагу».

Ранее мы сообщали о гибели 38-летннго Фарзуллаева Эльдара. Пермяк служил по контракту. Он погиб при выполнении боевой задачи, награжден орденом Мужества. Прощание с ним состоялось 3 февраля.

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