Во время пожара в торгово-офисном здании в Перми пострадал человек

На пожаре пострадал один человек. Фото: t.me/chp_59_perm

В Перми 25 февраля произошел крупный пожар в офисно-торговом здании по улице Борцов Революции. Подробности случившегося рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Звонок пожарным поступил в 10.29, к месту направились машины со спасателями. Чуть меньше часа им понадобилось, чтобы ликвидировать горение. Огонь распространился на площади 300 кв метров. На пожаре пострадал один человек. Из здания спаслись 20 человек.

Специалисты МЧС проводят проверку и устанавливают причины пожара.

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