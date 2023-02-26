Бывший министр экономического развития Прикамья попал под санкции ЕС

Бывший чиновник краевой администрации Прикамья Максим Колесников попал в санкционный список ЕС. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший чиновник краевой администрации Прикамья Максим Колесников попал в санкционный список ЕС. Ранее он занимал должность министра экономического развития региона, а затем стал замминистра Минэкономразвития страны.

В журнале ЕС сообщается, что Колесников несет ответственность за мероприятия, которые направлены на «подрыв территориальной целостности Украины».

Напомним, что на днях США ввели новые санкции против физических лиц и компаний из России. Под новые ограничительные меры попали более 40 глав российских регионов, в том числе, и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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