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НовостиПолитика26 февраля 2023 11:36

Бывший министр экономического развития Прикамья попал под санкции ЕС

Максим Колесников сейчас трудится замминистра страны
Анна Маркова
Бывший чиновник краевой администрации Прикамья Максим Колесников попал в санкционный список ЕС.

Бывший чиновник краевой администрации Прикамья Максим Колесников попал в санкционный список ЕС.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывший чиновник краевой администрации Прикамья Максим Колесников попал в санкционный список ЕС. Ранее он занимал должность министра экономического развития региона, а затем стал замминистра Минэкономразвития страны.

В журнале ЕС сообщается, что Колесников несет ответственность за мероприятия, которые направлены на «подрыв территориальной целостности Украины».

Напомним, что на днях США ввели новые санкции против физических лиц и компаний из России. Под новые ограничительные меры попали более 40 глав российских регионов, в том числе, и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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