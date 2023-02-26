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НовостиПроисшествия26 февраля 2023 9:39

В Пермском крае продавцы задержали гламурного вора

Мужчина вынес из магазина кроссовки
Анна Маркова
Мужчина украл кроссовки, потому что они ему очень понравились.

Мужчина украл кроссовки, потому что они ему очень понравились.

В Березниках продавцы магазина спорттоваров задержали похитителя кроссовок. В ГУВД по Пермскому краю рассказали, что 36-летнему местному жителю очень понравилась спортивная обувь за 6000 рублей, но позволить себе он их не мог, решил украсть.

Пока никто не видит, он спрятал один кроссовок под куртку, а другой положил в пакет и направился к выходу. У двери сработал звук металлорамки, мужчина бросился бежать. Продавцы догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», - сообщает пресс-служба пермского Гавка. - Расследование уголовного дела продолжается.

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