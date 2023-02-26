В Пермском крае продавцы задержали гламурного вора

Мужчина украл кроссовки, потому что они ему очень понравились.

В Березниках продавцы магазина спорттоваров задержали похитителя кроссовок. В ГУВД по Пермскому краю рассказали, что 36-летнему местному жителю очень понравилась спортивная обувь за 6000 рублей, но позволить себе он их не мог, решил украсть.

Пока никто не видит, он спрятал один кроссовок под куртку, а другой положил в пакет и направился к выходу. У двери сработал звук металлорамки, мужчина бросился бежать. Продавцы догнали злоумышленника на улице и удерживали его до приезда полиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», - сообщает пресс-служба пермского Гавка. - Расследование уголовного дела продолжается.

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