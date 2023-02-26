В Пермском крае окончены поиски подростка

Девушку искали больше двух недель.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Пермском крае окончены поиски 17-летней Вероники Дружининой из Очера. Девушка пропала еще 8 февраля. Она ушла из дома и перестала выходить на связь с родными. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Поисковый отряд «Регион59» уточнил, что пропавшая может находиться в других регионах России: в Москве, Московской области или Воронеже.
26 февраля волонтеры сообщили, что девушка найдена, жива. Где она была все это время не сообщается.
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