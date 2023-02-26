В Пермском крае окончены поиски подростка

Девушку искали больше двух недель. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае окончены поиски 17-летней Вероники Дружининой из Очера. Девушка пропала еще 8 февраля. Она ушла из дома и перестала выходить на связь с родными. Они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Поисковый отряд «Регион59» уточнил, что пропавшая может находиться в других регионах России: в Москве, Московской области или Воронеже.

26 февраля волонтеры сообщили, что девушка найдена, жива. Где она была все это время не сообщается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65