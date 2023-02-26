Слудскую церковь в Перми украсили архитектурной подсветкой

Слудская церковь перобразилась. Фото: кадр видео t.me/mahonin59

В Перми у Слудской церкви, что находится по адресу Монастырская, 95 появилась архитектурная подсветка. Как сейчас выглядит храм показал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Он также рассказал, что ко Дню города 86 зданий по Комсомольскому проспекту, улицам Ленина и Петропавловской будут включать вечернюю подсветку.

Кроме этого, на Слудской горке, в этом году установят уличное освещение.

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