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НовостиОбщество26 февраля 2023 4:31

Слудскую церковь в Перми украсили архитектурной подсветкой

Ее преобразили к предстоящему юбилею города
Анна Маркова
Слудская церковь перобразилась. Фото: кадр видео t.me/mahonin59

Слудская церковь перобразилась. Фото: кадр видео t.me/mahonin59

В Перми у Слудской церкви, что находится по адресу Монастырская, 95 появилась архитектурная подсветка. Как сейчас выглядит храм показал в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Он также рассказал, что ко Дню города 86 зданий по Комсомольскому проспекту, улицам Ленина и Петропавловской будут включать вечернюю подсветку.

Кроме этого, на Слудской горке, в этом году установят уличное освещение.

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