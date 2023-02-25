Пермский «Молот» уступил красноярскому «Соколу»

Фото: Хоккейный клуб «Молот»

- Мы играли на победу, играли хорошо. Я сказал: кто в овертайме первым допустит ошибку, тот и проиграет. Получилось так, что в начале её допустили мы. Поэтому ничего не сделаешь, готовимся к четвертой игре, - так прокомментировал главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников итоги субботнего матча, в котором пермские хоккеисты встречались с красноярским «Соколом».

Это была третья встреча команд в рамках 1/8 финала плей-офф чемпионата ВХЛ. Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Молота». Во втором пермяки уступили «Соколу» со счетом 4:0.

В третьем - основное время матча завершилось вничью 3:3, а в дополнительное время выиграли хоккеисты «Сокола», доведя счет матча до 4:3, а серию игр до 2:1.

Следующий матч состоится в воскресенье, 26 февраля.