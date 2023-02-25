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НовостиОбщество25 февраля 2023 12:00

В центре Перми закроют каток

Причина - потепление
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: министерство физкультуры и спорта Пермского края.

Фото: министерство физкультуры и спорта Пермского края.

Наступающее потепление привело к закрытию ледового катка в центре Перми. По прогнозам синоптиков, уже в понедельник температура может поднять выше нуля градусов.

- В связи с погодными условиями 27 февраля, в понедельник, каток на площади перед Театром- Театром работать не будет,- сообщили в министерстве физкультуры и спорта Пермского края.

Напомним, что и ледовый городок на эспланаде в воскресенье, 26 февраля, будет работать последний день. На следующей неделе его начнут разбирать.

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