В Закамске обновят парк и установят бюст видного ученого

Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина.

В Закамске у Дворца имени Кирова реконструируют бывший сад имени Ворошилова, который известен жителям района как "Тополиная роща".

- В этом году обновим здесь пешеходные дорожки, установим скамейки и, самое главное, проведем масштабное озеленение, - рассказал глава Перми Алексей Дёмкин. - На месте старых сухостойных тополей будут высажены пирамидальные тополя, которые не дают пуха, и лиственницы. Приведем в порядок газоны.

Также возле ДК Кирова установят бюст видного ученого - генерального директора НПО им. Кирова Леонида Козлова. Он был Героем Социалистического Труда, членом-корреспондентом Академии наук СССР, профессором Пермского политехнического института. Руководил разработкой широкого спектра порохов, твердых топлив и других материалов, входящих в состав боеприпасов, зарядов и ракетных двигателей.