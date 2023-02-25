В Перми при пожаре в торговом центре пострадал мужчина

. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Двухэтажное торгово-офисное здание на улице Борцов революции в Перми загорелось утром в субботу. Дым распространился по всему зданию, вырывался из окон. Сообщение об этом поступило 25 февраля в половину одиннадцатого. На место выехали пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 36 человек и 11 пожарных машин.

Двадцать человек успели покинуть торговый центр до приезда пожарных. Никто не погиб, но пострадал один из мужчин, находившихся в здании.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. К 12.16 огонь был полностью потушен.

- В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС и напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65