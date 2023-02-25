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НовостиОбщество25 февраля 2023 8:39

В Пермском крае стало рождаться меньше детей

Пермьстат подвел итоги минувшего года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году в Пермском крае родился 23291ребенок. Это на 7,3 процента меньше, чем в 2021 году, когда число новорожденных превысило 25 тысяч. Об этом сообщили в Пермьстате. Ведомство подвело итоги минувшего года.

- В последние годы отмечается преобладающее число рождений второго и последующего ребенка,- отметили в Пермьстате. - Доля родившихся вторыми детей составила 34,1 процента в общем числе новорожденных, третьих – 21,5 процента.

Показатель смертности также снизился более чем на 20 процентов – с 44,3 тысячи до 35 тысяч человек. Естественная убыль населения сократилась с 19,1 тысячи человек до 11,7 тысячи. Около 9 тысяч умерших - люди трудоспособного возраста, из них более трех четвертей составляют мужчины.

За год на 13,8 процента выросло число зарегистрированных браков и на о,7 процента - количество разводов.