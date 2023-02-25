В зоне СВО погиб доброволец из Пермского края

Фото: администрация Еловского округа
В Елово простились с бойцом Виталием Вурнаровым, который погиб в ходе специальной военной операции 9 февраля.
- Рядовой Виталий Вурнаров показал пример мужества и героизма,- сообщили в администрации Еловского округа. - В непростое для нашей страны время Виталий принял мужественное решение и добровольно отправился на Донбасс. Он честно выполнил свой воинский долг, погиб, защищая мир и безопасность нашей страны и своей малой Родины.
Официальная церемония прощания прошла 24 февраля.
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