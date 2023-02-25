Губернатор Дмитрий Махонин вручил награды участникам СВО

Фото: permkrai.ru

Накануне 23 февраля в Пермском крае состоялись патриотические мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В парке имени Горького прошел митинг-концерт, в котором приняли участие жители Прикамья, ветераны военных действий, представители общественных организаций, члены семей участников специальной военной операции и сами бойцы.

К участникам митинга обратился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- День защитника Отечества – очень почитаемый праздник в нашей стране и Пермском крае. В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, участников локальных и интернациональных войн, а также тех, кто задействован в СВО. Мы желаем им победы. Кроме того, для Пермского края День защитника Отечества еще и праздник оборонщиков,- отметил глава региона.

А во Дворце культуры им. А.Г. Солдатова прошел концерт, приуроченный к 23 февраля. На нем губернатор Дмитрий Махонин вручил государственные награды двум землякам – участникам специальной военной операции. Орден мужества был присвоен Владимиру Андрееву, медаль «За отвагу» – Сергею Шуткину.