В Пермском крае во время пожара в жилом доме погиб мужчина и пострадала женщина

. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пожар в одной из квартир четырехквартирного жилого дома поселка Половодово Соликамского округа начался вечером 23 февраля. На место выехали 15 человек пожарно-спасательного отряда и 4 пожарные машины. Через 15 минут пожар был локализован, еще через час полностью ликвидирован. Другие квартиры почти не пострадали.

Но в сгоревшей квартире пожарные обнаружили погибшего мужчину. Одна женщина из-за пожара получила травмы.

- В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. - Обстоятельства, и причина пожара устанавливаются.

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