Житель Пермского края украл железнодорожный рельс

. Фото: Юлия Лоза

Железнодорожный рельс весом более 300 килограммов стал добычей грабителя, «навестившего» двор одного из домов Александровска. Тяжелую железку 39-летний житель города привязал тросом в своему УАЗику и потащил по дороге. Дело происходило в разгар дня. Хозяин, заметив пропажу, бросился вслед автомобилю и потребовать вернуть имущество.

Но тот продолжил ехать по дороге, таща за собой рельс. И пока владелец вызывал полицию и давал объяснения, грабитель сдал добычу в пункт приема металлолома.

Полицейские задержали его. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

- Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов, рассказали в пресс-службе краевой полиции. - Кроме того, он обязан возместить потерпевшему причиненный

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