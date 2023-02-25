В Перми в районе Центрального рынка пропал молодой мужчина

Андрей Окулов. Фото: "ЛизаАллерт"

Пропал 34-летний пермяк Андрей Окулов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАллерт Пермского края», мужчина исчез утром 20 февраля, и с тех пор о нем нет сведений.

- Просим откликнуться пассажиров автобуса 7т, которые уезжали с остановки «Центральный рынок» 20 февраля в 9.37, - обратились волонтеры к жителям Перми.

Приметы Андрея Окулова: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, волосы короткие, темно-русые, глаза карие.

Был одет в серую куртку с мехом на капюшоне, темно-синие штаны, болоньевые высокие сапоги. На голове – темно-синяя шапка.

Всех, кто знает что-то о местонахождении Андрея Окулова, просят позвонить по телефону 112.

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