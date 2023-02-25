Пермяки раньше всех увидят фильм с Евгением Мироновым и Сергеем Безруковым

. Фото: кадр из фильма

28 февраля в кинотеатре Синема Парк в ТРК «Семья» состоится предпоказ одной из самых ожидаемых премьер месяца - фильма «Нюрнберг» (12+) с участием Евгения Миронова, Любови Аксеновой, Сергея Безрукова и Игоря Петренко.

Картина рассказывает о событиях 1945-46 годов, когда в Нюрнберге проходил международный военный трибунал. Ее главными героями стали военный переводчик Игорь, который участвует в работе процесса в составе делегации, и Елена – военнопленная, угнанная в Берлин. Возможна ли любовь в тех условиях - об этом и рассказывает фильм.

Сценарист и режиссер фильма Николай Лебедев, снявший до этого «Легенду №17» и римейк «Экипажа».

Всероссийская премьера картины «Нюрнберг» состоится 2 марта.