Губернатор Дмитрий Махонин опубликовал в соцсети фотографии бойцов с орденами и медалями

Фотографии: страница ВК губернатора

Глава Прикамья Дмитрий Махонин опубликовал на своей странице ВКонтакте фотографии бойцов из Пермского края, награжденных орденами и медалями.

- Переживаем за каждого, кто сегодня на передовой, - признался Дмитрий Махонин. - Без праздников и выходных тысячи военнослужащих, среди которых наши земляки, успешно исполняют воинский долг, выполняют боевые задачи и спасают товарищей. Доказательство тому – медали и ордена, врученные бойцам из Пермского края. Восхищаемся мужеством наших героев!

Воины из Прикамья Андрей Пепеляев и Роман Сибирцев были награждены Орденом «За заслуги перед Отечеством», Тагир Хисматуллин, Владислав Украинец и Даниил Машко - медалью «За отвагу», Игорь Пухарев – медалями Жукова и «За воинскую доблесть» II степени, Игнат Рыжков - медалью Жукова.