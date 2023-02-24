В Прикамье мошенники пытались выманить у 65-летнего пенсионера 1 миллион 200 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В Краснокамске мошенники пытались развести на крупную сумму 65-летнего пенсионера по традиционной схеме «ваш родственник попал в беду». Они предложили передать им 1 миллион 200 тысяч рублей, якобы чтобы спасти от уголовной статьи внучку, которая будто бы устроила ДТП.

Пенсионер сделал вид, что уточняет по телефону детали, а сам попросил внучку позвонить в полицию.

- Он сразу понял, что имеет дело с телефонными мошенниками, не растерялся, решил подыграть мошенникам и пообещал передать курьеру деньги, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники отдела полиции по Краснокамскому городскому округу задержали курьера мошенников при передаче денежных средств. Ранее не судимый 20-летний молодой человек объяснил, что согласился помочь якобы неизвестным ему людям, хотя и понимал, чем они занимаются.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой.

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