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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 13:15

В Прикамье пожарный без снаряжения бросился в огонь и спас человека

Он отдыхал после службы и заметил дым в соседнем доме
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН

Это произошло в селе Пелым в Кочевском районе Пермского края. Сотрудник местного пожарного подразделения Николай Роготев отдыхал после службы. Вдруг он заметил дым, который повалил из соседнего дома.

- Раздумывать было некогда, - рассказал Николай, - я позвонил коллегам, а сам побежал к горящему дому.

У Николая не было с собой никаких средств защиты от огня и дыма. Тем не менее, он через оконный проем залез внутрь дома. Там он нашел хозяина и вытащил его на улицу, Врачи обнаружили у пострадавшего ожог верхних дыхательных путей, еще немного, и он задохнулся бы в дыму.

Подоспевшие пожарные начали тушить пожар и не допустили, чтобы пламя перекинулось на соседние постройки.

- Настоящий герой! – написали пользователи соцсети в комментариях под сообщением об этом случае.

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