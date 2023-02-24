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НовостиОбщество24 февраля 2023 11:13

В Перми в этом году откроют центральную детскую школу искусств

Ее создадут при Пермском институте культуры
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Юлия Лоза

Обучать творческим профессиям в Перми будут с юного возраста - при Пермском государственном институте культуры к осени этого года собираются открыть центральную детскую школу искусств.

Ее разместят в одном из зданий этого вуза, которое сначала отремонтируют. Раньше на улице Петропавловской, 30а располагался хозкорпус института со столовой. Теперь в нем отреставрируют все несущие конструкции. В институте объявили соответствующий аукцион на выполнение этих работ, выделив 146 миллионов рублей.

Предполагается, что подрядчик должен уложиться с ремонтом до августа этого года. Также ему предстоит оборудовать вход и помещения корпуса системами безопасности.