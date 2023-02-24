В Прикамье в своей машине сгорел водитель легкового автомобиля

Фото: архив "КП".

Сразу два ЧП со сгоревшими автомобилями произошли в Прикамье 23 февраля. Одно из них – со смертельным исходом.

Около полудня возле поселка Ласьва в Краснокамском городском округе загорелась легковушка.

- В сгоревшем автомобиле на водительском сиденье был обнаружен погибший, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - В настоящее время сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.

Также 23 февраля поздно вечером на дороге Пермь – Екатеринбург в результате лобового столкновения с грузовиком MAN вспыхнул и полностью сгорел груженый «КамАЗ» с прицепом. Его водитель успел выпрыгнуть из горящей машины [видео]

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru