В Прикамье после лобового столкновения полностью сгорел «КамАЗ» с грузом

Фото: скришот видео.

В соцсетях появилось видео крупного пожара, который произошел на трассе Пермь – Екатекринбург. Поздно вечером 23 февраля под Кунгуром столкнулись лоб в лоб два большегруза – грузовик MAN и кабина КамАЗ NEO. Обе фуры были груженые, с полуприцепами.

Кабина «КамАЗа» после столкновения загорелась, грузовик долго полыхал и сгорел дотла – на видеозаписи, которое выложили на странице ВКонтакте «ЧП Кунгур», видно, что пожарные ничего не могут поделать с огнем. В результате тягач и полуприцеп с грузом были полностью уничтожены.

Из-за этой аварии на подъезде к Кунгуру со стороны Перми образовалась внушительная пробка.

Как сообщают очевидцы, водитель сгоревшей машины чудом остался жив и невредим.

К сожалению, трагически закончилась авария, которая произошла 23 февраля днем возле поселка Ласьва Кунгурского округа. Там в результате ДТП загорелся легковой автомобиль. Машина также полностью сгорела, подоспевшие пожарные обнаружили на водительском сиденье тело погибшего человека.

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