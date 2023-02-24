В Перми после Масленицы закроют ледовые городки

Фото: городская администрация.

Остаются буквально последние дни, когда еще можно посетить в Перми ледовые городки, так что успевайте. Тем более, что для горожан на них приготовили веселые масленичные гуляния.

Так, на эспланаде в 13.00 сегодня, 24 февраля, стартует программа «Вкусная Масленица». Посетителям обещают горячие блины и возможность поучаствовать в традиционных масленичных конкурсах. Победителей ждут призы.

Ледовый городок на эспланаде будет работать до 26 февраля включительно – с 11.00 до 19.00. На следующей неделе его начнут разбирать: зима заканчивается, да и синоптики не исключают, что в Прикамье в конце февраля может случиться оттепель.

В Мотовилихинском районе ледовые городки в сквере имени Калачникова, возле комплекса УДС и на улице Гашкова начнут демонтировать еще раньше – в воскресенье 26 февраля. То есть работать они будут еще два дня.

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