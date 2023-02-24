В ДК имени Солдатова в Перми отреставрируют интерьеры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми продолжается постепенная реконструкция объекта культурного наследия – Дворца культуры имени Солдатова.

В позапрошлом году отреставрировали скульптуры летчиков у входа и скульптурную группу на крыше здания.

Теперь городские власти объявили аукцион на разработку проекта реконструкции его интерьеров. Его должны сделать до середины 2025 года за 43 миллиона рублей.

Предполагается, что на главной сцене появится такой же поворотно-подъемный механизм, как в Театре Театре. Также на большой и малой сценах установят современное световое и звуковое оборудование.

Обновятся и интерьеры – холлы, лестницы и фойе Дворца культуры.