Синоптики рассказали, какая погода будет в Прикамье в конце февраля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Морозы в Прикамье пока не отступают. Сегодня в пятницу, 24 февраля, прикамцев встретило морозное утро: ночью столбик термометра опускался до -25 градусов.

Как сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем воздух прогреется до -8…-11 градусов. Снегопадов на территории края они не прогнозируют. На улице будет довольно ветрено – с ветром до 10 метров в секунду.

Такая же погода ожидается в субботу, 25 февраля.

А вот в воскресенье, 26 февраля, может заметно потеплеть.

- Территория края может попасть в теплый циклон, что может сопровождаться резким повышением температуры вплоть до слабой оттепели, - объяснили метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. – Ветер может усилиться, его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.