На трассе Пермь — Екатеринбург столкнулись три грузовика

Фото: источник КП-Пермь

На 67-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошло жуткое ДТП. О случившемся «КП-Пермь» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Столкнулись три грузовика: КамАЗ, MAN и Scania. КамАЗ полностью сгорел. На месте аварии работают спасатели и пожарные. К счастью, пострадавших нет.

Из-за ДТП на трассе образовалась длинная пробка.

Фото: Яндекс Карты

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