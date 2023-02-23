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НовостиОбщество23 февраля 2023 15:48

Мэрия Перми хочет поменять один участок на другой для строительства школы

Городским властям нужна земля на Комсомольском проспекте
Лела Минадзе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Департамент земельных отношений администрации Перми планирует поменять участок по улице Сибирской, 44 на тот, что находится на Комсомольском проспекте, 45а. Об этом сообщает Business class.

Участок на Компросе нужен для строительства корпуса физико-математической школы № 9 им. А. С. Пушкина. Земля принадлежит частному лицу. Взамен ему предлагают взять участок по улице Сибирской, который освободился после сноса аварийного дома 1903 года постройки.

В департаменте отметили, что «ведутся судебные процессы по прекращению прав собственников на участок».

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