В Перми открылась ярмарка народных промыслов

Фото: ВКонтакте/Ярмарка «Промыслы. ПроСмыслы»

В Перми до 26 февраля работает ярмарка «Промыслы. ПроСмыслы». Она открылась в выставочном центре «Пермь Экспо» по шоссе Космонавтов, 59 — это бывшая «Пермская ярмарка» после ребрендинга.

В Перми ярмарка народных промыслов проводится уже более 15 лет. На площадке одновременно работают более 400 мастеров как из Прикамья, так и из других регионов России. Можно увидеть как они создают изделия, а также попробовать самим и принять участие в мастер-классах.

Музыка, экскурсии, традиционные промыслы и промыслы будущего — все это есть на ярмарке. Также здесь представлены сувениры к 300-летию Перми.

Цена взрослого билета — 300 рублей, льготного и детского от 5 до 11 лет включительно — 200 рублей. Для детей до 5 лет вход бесплатный.

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