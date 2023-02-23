Пермский завод Дзержинского после 17 лет может выйти из процедуры банкротства

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ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» может выйти из процедуры банкротства. Она длится с 2005 года.
Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», вопрос обсуждался на собрании кредиторов предприятия. Основным кредитором является федеральная налоговая служба. Она предложила управляющему предприятия Льву Шляпину заняться вопросом заключения мирового соглашение и приложить к нему график погашения задолженности. На сегодняшний день сумма долга составляет около 400 млн рублей.
Напомним, что осенью прошлого года завод имени Дзержинского начал работать круглосуточно. Также стали набирать персонал в связи с ростом гособоронзаказа.
Завод Дзержинского изготавливает радиовзрыватели и другие комплектующие для ракет, масляные сепараторы, используемые на судах военно-морского флота, а также гражданскую продукцию.
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