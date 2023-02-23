При реконструкции стадиона «Юность» полностью снесут здание с трибунами

Фото: администрация Перми

Стали известны подробности реконструкции пермского стадиона «Юность» по улице Революции, 27. Об этом сообщил Business class со ссылкой на начальника городского комитета по физической культуре и спорту Сергея Сапегина. Вопрос обсуждался на заседании комитета Пермской гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

Старое здание с трибунами намерены снести. Вместо него появится четырехэтажный спорткомплекс. В нем будут универсальный тренажерный зал для игровых видов спорта, а также для спортивных танцев со специальным паркетом. Кроме того, появятся новые трибуны. Они вместят 1616 зрителей.

Стадион под открытым небом тоже обновится. На нем появится искусственное покрытие. Там обустроят конькобежный овал. Зимой на стадионе можно будет заниматься хоккеем и керлингом, а летом — бегом, хоккеем на траве, катанием на роликах, мини-футболом и другими видами спорта.

На время реконструкции тренировки из «Юности» перенесут на другие площадки. Одной из них может стать стадион «Звезда». На снос старых объектов уйдет 4 месяца, а на строительство новых — 1 год и 8 месяцев.

Ремонт стадиона «Юность» — проект, приуроченный к 300-летию Перми. После обновления там будут проводить массовые мероприятия и соревнования всероссийского уровня.

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