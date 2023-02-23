Пермский «Молот» с разгромным счетом проиграл во втором матче плей-офф

Фото: Хоккейный клуб «Молот»

На стадии 1/8 финала ВХЛ пермский хоккейный клуб «Молот» борется с красноярким «Соколом». Во втором матче серии соперники одержали победу. Итоговый счет 4:0.

Напомним, что победа в первом матче осталась за «Молотом». В следующий круг выйдет команда, которая первой одержит четыре победы.

«Плей-офф есть плей-офф. Мы знали, что сегодня команда соперника будет играть совсем по-другому. В серии счет 1:1, так что начинаем опять с чистого листа», — сказал после матча главный тренер ХК «Молот» Сергей Бердников.

Первые матчи серии прошли в Красноярске. Следующие встречи 25 и 26 февраля, а также 1 марта вновь пройдут на чужом льду. «Молоту» пришлось перенести первые пять игр серии. Несколько матчей должны были пройти в УДС «Молот», однако оказалось, что там запланировано еще одно спортивное событие — матч пермского БК «Парма» с саратовским «Автодром».

Если победитель не определится после пяти игр, то 4 марта «Молот» сыграет с «Соколом» на домашнем льду.

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