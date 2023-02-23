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НовостиОбщество23 февраля 2023 4:45

В Прикамье нашли 13-летнего мальчика, который не вернулся домой после школы

Раньше он никогда не пропадал
Лела Минадзе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Березниках завершились поиски 13-летнего мальчика. Об этом сообщила его сестра.

По ее словам, раньше брат никогда не пропадал и всегда возвращался вовремя. В этот раз он не пришел домой после школы. Ни одноклассники, ни друзья не знали, где он находится.

Информацию о том, что мальчик пропал, его сестра разместила в соцетях. На пост откликнулась женщина и сказала, где его видела. После этого в названное место выехала полиция, и школьник нашелся.

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