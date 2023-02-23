Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей с Днем защитника Отечества

Фото: permkrai.ru

Глава региона Дмитрий Махонин поздравил граждан с Днем защитника Отечества. «Это праздник мужества и отваги многих поколений — тех, кто во все времена оберегал нашу Родину и продолжает заботиться о ее безопасности», — отметил губернатор.

«Сегодня мы как никогда понимаем значимость праздника и гордимся теми земляками, которые самоотверженно исполняют свой долг в зоне специальной военной операции», — подчеркнул Дмитрий Махонин. Отдельную благодарность он выразил работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Уверен, стойкость и смелость наших героев, а также самоотверженный труд всех жителей края, помогут добиться поставленных целей», — отметил глава региона. Он пожелал землякам крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и оптимизма.

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