В Пермском крае нашли мертвыми мужчину и женщину

Погибшие были найдены в квартире в Чусовом.
В Чусовом в одной из квартир многоквартирного дома обнаружены тела мужчины и женщины. Об этом рассказали в СКР по Пермскому краю.
Сообщается, что супруги перестали выходить на связь с родными, что их обеспокоило. 20 февраля родственники обратились в экстренные службы. Спасатели вскрыли дверь, в квартире были обнаружены погибшие.
- По предварительным данным смерть обоих наступила от отравления угарным газом, - рассказали в СКР по Пермскому краю. - Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По факту гибели мужчины и женщины проводится проверка.
Следователи уже провели осмотр места происшествия, осмотрено газовое оборудование с участием специалиста, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.
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