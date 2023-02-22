Главный пристав Прикамья рассказал о состоянии брата после отравления

Фото: Чечня Сегодня
Глава УФССП по Пермскому краю Абдул Алаудинов сообщил, что его брат Апти Алаудинов восстанавливается после отравления.
Командир чеченского СОБР «Ахмат» генерал-майор МВД Апти Алаудинов находился в ЛДНР, когда ему пришло письмо, пропитанное отравляющим веществом. Он быстро это понял по едкому специфическому запаху и успел вовремя принять меры.
Абдул Алаудинов рассказал, что серьезных последствий удалось избежать. Сейчас его брат находится в больнице и идет на поправку.
Ранее об этом инциденте в своем канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, что Абдул Алаудинов стал новым руководителем регионального ФССП в январе этого года.
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