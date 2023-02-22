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НовостиОбщество22 февраля 2023 11:56

В Перми с 23 по 26 февраля изменится расписание общественного транспорта

Это праздничные выходные
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 23 по 26 февраля автобусы и трамваи будут работать по воскресному расписанию.

Кроме того, изменится график работы пунктов распространения транспортных карты. С ним можно ознакомиться по ссылке.

В эти дни будут длинные выходные. День защитника Отечества выпал на четверг. На пятницу, 24 февраля, перенесен один из январских праздничных выходных.

Жителей просят быть внимательными при совершении поездок. Актуальное расписание общественного транспорта можно смотреть на сайте МКУ «Гортранс».

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