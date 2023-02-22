В Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали, сколько денежных средств клиентов удалось защитить от мошенничества в 2022 году

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В преддверии Дня защитника Отечества в Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали о том, как выстроена система защиты денежных средств клиентов и в каком объеме удалось предотвратить мошенничество в 2022 году.

Надежность и безопасность банковских сервисов и услуг, используемых нами ежедневно, позволяют чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Каждый день сотрудники Управления безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* работают над тем, чтобы клиенты были уверены – их денежные средства под надежной защитой.

Защита клиента – один из главных приоритетов банка

В 2022 году сотрудникам Управления безопасности удалось предотвратить ущерб на общую сумму 14,65 млн рублей, которые преступники намеревались похитить у клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка с использованием поддельных документов.

Еще одним популярным способом обмана стало телефонное мошенничество. Используя знания из области психологии, мошенники активно атакуют клиентов, которые под диктовку мошенников оформляют кредиты и выводят денежные средства на подконтрольные злоумышленникам счета. В этих схемах единственным барьером может стать только фронт-офис –сотрудники филиальной сети, куда обращаются клиенты за оформлением кредитов или снятия зачисленных денег. В ходе совместной работы сотрудников Управления безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка и филиальной сети предотвращен ущерб клиентам в общей сумме 80,45 млн рублей, в том числе 40,95 млн рублей – кредитные средства, полученные клиентами под воздействием третьих лиц.

Вместе можем больше

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и расследования противоправных действий в отношении Банка и его клиентов – один из ключевых моментов в работе Управления безопасности. Так, за 2022 год в результате взаимодействия подразделениями внутренних дел Управлением безопасности выявлено и блокировано668 мошеннических интернет-ресурсов и 2 489 банковских карт и счетов дропов. В результате проведенной работы пострадавшим клиентам Волго-Вятского банка Сбербанка были возвращены денежные средства на сумму 2,7 млн рублей.

Обучать и наставлять

Сотрудники Управления безопасности активно делятся наработанным опытом по выработке политики в области противодействия преступлениям в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, участвуют в круглых столах и конференции на различных площадках. В рамках GR-взаимодействия сотрудники Управления безопасности принимают активное участие в Экспертном совете при Волго-Вятском ГУ Банка России по повышению финансовой грамотности, а также в региональных фестивалях, проводимых на территории обслуживания Волго-Вятского банка.

Защищаем то, что любим

Ежедневно сотрудники Управления безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка защищают то, что имеет значение для каждого клиента – уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, радовать близких и исполнять желания. Это непростая работа, которая требует бескомпромиссной экспертизы, ответственности и умения предугадывать последствия на несколько шагов вперед, но именно благодаря ей каждый клиент банка знает – в любой ситуации ему придут на помощь профессионалы своего дела.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.