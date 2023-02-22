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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 10:58

Жительница Прикамья застрелила брата и осталась на свободе

Мужчина скончался на месте происшествия
Лела Минадзе

В Чайковском 45-летнюю местную жительницу осудили за убийство родного брата. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В октябре прошлого года женщина выпивала у себя дома. Она достала из сейфа карабин своего мужа, не имея разрешения на хранение оружия, и стала показывать его несовершеннолетней племяннице.

Женщина не убедилась в том, что карабин разряжен, выстрела в сторону брата и попала ему в грудь. Все это произошло на глазах у ребенка. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Суд приговорил виновную к трем годам ограничения свободы. В пользу родственников погибшего с нее взыскали 4 млн рублей.

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