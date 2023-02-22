В Перми суд пересмотрит дело экс-руководителя УФССП Александры Мардановой

Фото: Архив "КП"

Пермский краевой суд вернул уголовное дело в отношении бывшего начальника межрайонного отдела судебных приставов Пермского края Александры Мардановой на новое рассмотрение в Мотовилихинский районный суд. Меру пресечения ей заменили с содержания под стражей на запрет определенных действий.

Александру Марданову обвиняют в получении взяток свыше 15 млн рублей и обналичивании свыше 220 млн рублей в составе организованной группы. В декабре прошлого года ее приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу в 3,5 млн рублей.

Бывший пристав настаивает на отсрочке отбывания наказания из-за наличия малолетнего ребенка. Апелляционное представление внесла прокуратура.

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