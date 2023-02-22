В Перми затруднено движение по Западному обходу в сторону Закамска

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Западном обходе Перми большие пробки с самого утра 22 февраля. К 08:00 там насчитывалось уже 4 ДТП. Дальше их число продолжило расти. Сейчас, по данным сервиса «Яндекс Карты», там две аварии. Движение по-прежнему остается затрудненным.

Фото: Яндекс Карты

«По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Обстоятельства аварий устанавливаются», — прокомментировали ситуацию в ГИБДД.

В департаменте транспорта администрации Перми рассказали об изменениях движения общественного транспорта из-за аварий на Западном обходе. Автобусный маршрут №80 «ДДК им. Кирова — Милиционера Власова» в направлении Кировского района частично курсирует через Кондратово.

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