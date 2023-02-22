Пермь вошла в тройку городов России по числу радиостанций

Фото: РТРС в Пермском крае

Пермь заняла третье место в рейтинге городов по количеству работающих в эфире радиостанций. Их в городе 37, рассказали в Пермском радиотелецентре РТРС. На первом месте Москва с 52 радиастанциями, а на втором — Санкт-Петербург с 41 радиостанцией.

Тройка городов-лидеров, где находятся самые высокие телебашни, неизменна. Пермская 275-метровая телебашня заняла третью строчку, 326-метровая телебашня северной столицы — вторую, 540-метровая Останкинская башня в Москве — третью.

Замдиректора Пермского радиотелецентра Михаил Капустин отметил, что Пермь всегда была одним из лидеров по числу радиостанций. По его словам, развитие радиовещания напрямую зависит от активности рекламного рынка, а в Перми рекламодатели часто отдают предпочтение радио.

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