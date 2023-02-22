В Прикамье мальчику, на которого напала бездомная собака, выплатят 150 тысяч рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Соликамске мальчика покусала бездомная собака. Об этом рассказали в прокуратуре Пермского края.

После случившегося ребенок попал в больницу. Ему потребовалась операция. В прокуратуре посчитали, что причиной произошедшего стало отсутствие необходимых мер по организации отлова и содержания бездомных животных со стороны администрации Соликамского городского округа.

Надзорный орган подал иск в суд. В результате местную администрацию обязали выплатить пострадавшему ребенку 150 тысяч рублей.

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