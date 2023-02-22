Фото: Яндекс Пробки

По информации «Яндекс Пробки», в Перми к 09:30 22 февраля 2023 года из-за массового ДТП стоит транспорт на Южном обходе Перми в направлении ш. Космонавтов.

Сейчас на участке от ул. Дорожной до ул. Леонова зафиксированы 5 ДТП, еще 4 столкновения от ул. Леонова до ул. Промышленной, 2 столкновения – на Западном обходе от Красавинского моста до ш. Космонавтов, 1 столкновение на ул. Свиязева в районе Лицея №3.

Помимо участка Южного обхода в 10-бальных пробках стоит транспорт на ул. Верхнемулинской и далее по ул. Промышленной до ш. Космонавтов.

Причиной массовых ДТП могли стать последствия снегопада и неочищенные от снега дороги, гололед.

Общую дорожную ситуацию в Перми сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 8 баллов.

Ранее 22 февраля серия ДТП в Перми произошла около 08:00.

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