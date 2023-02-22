В зоне СВО погиб молодой стрелок из Прикамья

Фото: администрация Верещагинского городского округа

В ходе спецоперации на Украине 7 февраля погиб Иван Ермаков из Верещагинского округа. Ему было 29 лет.

Как рассказали в местной администрации, Ивана Ермакова посмертно наградили орденом Мужества. Он был стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона, рядовым.

Фото: администрация Верещагинского городского округа

Ранее стало известно о гибели в СВО 43-летнего Алексея Штенцова из Кизела. Ранее он проходил службу на территории Чеченской республики, имеет множество боевых наград.

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