Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 22 февраля 2023 года к 08:00 сразу четыре ДТП произошло на подъезде к развязке Западного обхода в сторону ш. Космонавтов. Еще одно ДТП на ул. Уральской ближе к перекрестку с ул. Циолковского. На этих участках сейчас есть затруднения в движении в 6-7 баллов.

Традиционно для этого часа окрасились в бордовый цвет 8-9 бальной пробки дороги на Вышке-1: ул. Огородникова от Ленинградской до Московской, ул. Мостовая от ул. Московской до ул. Соликамской, ул. Фокинская от ул. Стольникова до ул. Мостовой. Ситуацию усугубляет уже шестое за это утро ДТП в районе перекрестка Мостовой и Фокинской.

Не отстает и Вышка-2, где есть затор в обоих направлениях на ул. Соликамской от 1-го Бойного пер. до ул. Гашкова. На участке ул. Гашкова от ул. Баранчинской до ул. Соликамской сейчас сама серьезная дорожная ситуация, которая оценивается в 9 баллов.

В Балатово огромный хвост выстроился от ул. Сивкова на ул. Карпинского до ул. Левченко, далее на ул. Столбовой в сторону ш. Космонавтов. На ш. Космонавтов в обоих направлениях затруднено движение от ул. Плеханова до ул. Мильчакова. Пробка в 6 баллов на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов.

Большое скопление транспорта в районе ДКЖ, как со стороны ул. Малкова, так и со стороны ул. Боровой. Встает в заторе и ул. Малкова от ш. Космонавтов.

Седьмое ДТП за нынешнее утро на перекрестке улиц Трамвайной и Вишерской. Внимание! На подъезде к месту аварии на ул. Трамвайной образовалась пробка, начиная от ул. Желябова.

В центре города пробки в 6-7 баллов на спуске ул. Попова от ул. Екатерининской до ул. Ленина, на огромном участке Компроса от Комсомольской площади вплоть до ул. Петропавловской.

Очень не просто въехать в город по ул. Якутской - транспорт встал на подъезде к Сосновому бору.

По последней информации, еще одно, восьмое за это предпраздничное утро, ДТП на перекрестке улиц Белинского и 25 Октября.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:00 оценивает в 6 баллов. Следите за затруднениями в движении в онлайн-режиме.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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