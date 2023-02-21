34-летний пермяк ушел в больницу и пропал

Фото: поисковый отряд.

В Перми разыскивают 34-летнего Андрея Окулова. 20 февраля он ушел в больницу в Кировском районе и пропал.

Волонтеры пермского отряда «Регион59 – поиск пропавших людей» просят всех, кому что-либо известно о пропавшем, сообщить в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного) либо в поисковый отряд по телефонам 8-912-880-41-60 и 8-958-244-12-84 ( инфорг Юлия).

Пропавший – плотного телосложения, рост 180 сантиметров. Был одет в серую куртку с рыжим мехом, синюю шапку, красную кофту, штаны синего цвета. На ногах – высокие болоньевые сапоги.